Ricky Centurión a signé son contrat avec Vélez: “Gago avait beaucoup à voir avec mon arrivée”

Ricardo Centurion a signé son contrat avec Vélez. “Ricky” arrive en prêt, gratuitement et sans option d’achat auprès de Courses. “Je suis très heureux, car je savais qu’il y avait un intérêt de Vélez J’ai rapidement pris la décision de ce que signifie ce club. Je n’ai que des remerciements pour m’avoir donné cette opportunité et pour me faire confiance “, a-t-il déclaré.

“L’idée est toujours de lutter contre la pointe et Vélez est dans cette situation aujourd’hui. Nous sommes tous ravis de disputer le championnat. J’essaierai d’aider là où ça me touche car cela se réalise entre tous”, at-il glissé “Ricky“dans ses premiers mots en tant que nouveau joueur de” Fortín “.

Pendant ce temps, Centurion a souligné l’importance de Fernando Gago à l’arrivée “Nous nous connaissions déjà et cela avait beaucoup à voir avec mon arrivée”, a-t-il déclaré en dialogue avec le site officiel du club.

En outre, il avait des mots pour Gabriel Heinze. “Heinze C’est une très bonne personne et un très bon technicien, dont j’apprendrai sûrement beaucoup. Je vais en profiter “, a déclaré” Centu “.

Enfin, il a envoyé un message aux fans. “Je vais tout donner car je suis très content d’arriver dans cette institution. Je vous demande de me faire confiance, moi et tout le groupe car nous allons partir Vélez aussi haut que possible, “termina Centurion.