Rien ne change pour Sheff Utd après l’interdiction de Man City – Wilder

Date de publication: Jeudi 20 février 2020 12:29

Chris Wilder insiste sur le fait qu’il n’a pas pensé à la possibilité que les aspirations de Sheffield United en Ligue des champions soient renforcées par l’interdiction de Manchester City du football européen.

City a reçu une interdiction de deux saisons pour avoir enfreint les règles du fair-play financier, bien que les champions de Premier League contestent la décision.

Si l’équipe de Pep Guardiola ne parvient pas à faire annuler l’interdiction tout en terminant dans le top quatre, cela augmente la possibilité Lames – promu du Championnat la saison dernière seulement – pourrait jouer en Ligue des champions en 2020-21 en terminant cinquième, bien que l’UEFA et la Premier League n’aient pas confirmé ce qui se passera concernant les places de qualification de l’Angleterre.

Ville asseyez-vous au deuxième rang du classement, 14 points devant Tottenham, cinquième, il faudrait donc une chute spectaculaire de la forme pour qu’ils ratent le top quatre.

AVIS: Chris Wilder, Sheffield United et une deuxième saison difficile…

Chelsea occupe la quatrième place et accueille les Spurs samedi, tandis que l’équipe de Wilder n’est qu’à deux points des Blues avant son match à domicile contre Brighton plus tard dans la journée.

“Je n’en ai certainement pas parlé”, a déclaré Wilder interrogé sur l’interdiction de la ville. “Rien ne change. C’est une ligue extrêmement compétitive et nous sommes fiers de notre position en ce moment, nous avons travaillé très dur pour y accéder.

«Nous avons bien fait beaucoup de choses et nous allons devoir faire beaucoup de choses d’ici la fin de la saison. Nous devons faire rebondir le ballon et éviter les grosses blessures, mais j’ai un très bon groupe de garçons concentrés qui ont une énorme confiance en eux.

«Je suis dans le jeu depuis assez longtemps pour connaître les pièges de se tapoter le dos. Nous cherchons toujours à surpasser, c’est quelque chose que j’ai toujours essayé de faire en tant que manager. Je pense que c’est une bonne attitude à adopter.

«Les évaluations seront faites à la fin de la saison, mais nous sommes en excellente position. Nous recherchons les trois prochains points et il n’y aura aucun pied à terre de notre point de vue.

«Nous avons toujours été dans cette position, c’est la cohérence. Il y a d’énormes clubs dans le mix mais nous nous en sommes très bien sortis, on ne peut pas s’en éloigner.

«Bien sûr, les gens vont parler de lever les yeux, et je veux que nous levions les yeux. Je veux que nous roulions dans les équipes au-dessus de nous. Je ne peux pas participer à une réunion d’équipe plus tard et dire qu’il faut faire attention de ne pas figurer parmi les trois derniers.

«Nous avons toujours été réalistes. Nous étions les favoris pour descendre – être une équipe promue, étant donné ce que nous dépensons pour ce que nous payons – mais nous y sommes allés et nous sommes dans cette position. Voyons où cela nous mène et nous nous en occuperons, où que ce soit. »