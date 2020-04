Pendant cette période de confinement par le coronavirusDe nombreux footballeurs ont accordé des interviews aux médias pour expliquer comment ils vivent la quarantaine et exprimer leur opinion sur le retour à la compétition. Le dernier à le faire a été Dani Olmo, qui a assisté à Radio Marca.

Alex Carazo

L’attaquant espagnol de Leipzig a commenté la routine d’entraînement de votre équipe: “Nous nous entraînons individuellementNous ne formons pas l’ensemble du groupe ensemble. Nous avons les installations disponibles au cas où nous en aurions besoin, et Nous avons un calendrier pour ne pas perdre la forme physique et la maintenir“Et il a condamné:” Vous ne savez pas quand vous allez rejouer, mais plus que jamais, il est temps de ne pas arrêter la formation“

Dani Olmo a assuré que la situation en Allemagne était un peu plus calme qu’en Espagne: “Nous n’avons pas le niveau d’alerte qu’il y a en Espagne mais tout est fermé. Seuls les supermarchés et les magasins essentiels sont ouverts. “

L’ancien Dinamo de Zagreb et du Barça affirme qu’il est très heureux au RB Leipzig: “Le football allemand m’a vraiment séduit. L’atmosphère de leurs champs … tout. Je suis très heureux d’être ici“Il a également reconnu que rejeté d’autres propositions: “Il y avait plusieurs équipes intéressées par moi avant de signer pour Leipzig, mais celle qui a montré le plus d’intérêt était elles et me voici.”

Il a été montré très reconnaissant à ses précédentes équipes: “J’étais clair sur ce que je voulais être quand je suis allé en Croatie pour jouer. Au Dinamo Zagreb, j’ai été autorisé à jouer jeune en Ligue des Champions et en Ligue Europa. Je suis le joueur que je suis grâce aux années du Barça en tant qu’équipe de jeunes et à six ans à Zagreb“

Sur la possibilité de jouer sans public dans les tribunes: “Rien ne se passerait si vous jouez à huis clos. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, nous ne refuserons pas non plus de jouer. De plus, il regrette de ne pas avoir pu atteindre les objectifs qu’il s’était fixés pour cette 2020 avec la Sélection: “L’un des objectifs de cette saison était de jouer aux Jeux Olympiques et au Championnat d’Europe. Je ne changerais rien pour rien“

Dani Olmo a signé pour RB Leipzig lors du dernier marché d’hiver, alors qu’il semblait pouvoir faire le saut vers une grande équipe. Il semble que le contexte de l’équipe allemande est parfait pour son développement footballistique car c’est une équipe très jeune et de haut niveau. Cependant, Julian Nagelsmann n’a pas beaucoup compté sur lui pour le moment et n’a disputé que 5 matchs en 2020.