Rieti, il est tard dans la nuit: la Cour d’appel fédérale de la FIGC confirme la sanction

Le classement ne sourit pas du tout à Rieti, le feu arrière du Groupe C de Serie C, avec seulement 12 points à l’actif et cinq bonnes pénalités.

Aujourd’hui une nouvelle tuile, avec la Cour d’appel fédérale de la FIGC qui a confirmé cette disposition, rejetant l’appel que le club Amaranto-Celeste avait déposé.