Rieti, Sedrick Kalombo: “Buu racistes, il ne faut pas quitter le terrain”

Cela a certainement un effet de penser que, dans une société technologiquement avancée et pleine d’innovations scientifiques, un athlète de couleur, homosexuel ou qui professe une autre religion doit craindre le pilori public des fans racistes. Le sujet est toujours très populaire en Italie et très souvent les arbitres ont suspendu des matchs pour protéger les joueurs les plus visés par le public. Les courbes de fermeture et les amendes infligées aux entreprises ne pénalisent que la grande majorité des personnes qui, en revanche, font preuve de maturité, d’intelligence et de sens civique. Mais est-ce vraiment si difficile pour un étranger de jouer dans notre ligue? La rédaction de TuttoSalernitana a recueilli l’avis de Sedrick Kalombo, défenseur de Rieti qui a déclaré: «Je suis né à Fano et, grâce à ma famille, j’ai immédiatement eu l’opportunité d’étudier la langue et de me plonger dans la réalité de votre pays. Les difficultés pour un joueur étranger sont nombreuses, mais je pense que quitter le terrain en cas de “buu” raciste est mal. 4-5 personnes ne peuvent pas influencer ma performance ou mon attitude: le problème est le leur, pas le mien! Dans le passé, il m’est arrivé d’écouter des phrases désagréables sur la couleur de ma peau, mais je glisse tout sur moi. Bien sûr, si tout le stade fait rage contre un seul athlète, il peut y avoir un arbitre pour suspendre les matchs. Je dois dire que j’ai toujours été très bien accueilli par tous les coéquipiers que j’ai connus sur mon chemin, j’ai accepté de jouer sur différentes places pour augmenter mon bagage culturel. Le football m’a donné plus que ce à quoi je m’attendais, quelqu’un dit que je suis un faiseur de miracles. ” Des mots qui vous feront sûrement réfléchir.