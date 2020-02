Rigoni: «À la Sampdoria, je ne jouais pas pour des raisons supplémentaires de football, Criscito m’avait complimenté» marché

L’expérience d’Emiliano Rigoni un Sampdoria c’était court et pas particulièrement intense. L’extérieur, qui est arrivé à la fin de l’été comme l’un des plus importants renforts de la campagne de shopping d’été, n’a jamais été gravé en blucerchiato. Aujourd’hui, Rigoni est de retour en Russie, mais il se souviendra toujours du derby: “Un jeu inoubliable. L’ambiance est incroyable, ce n’est comme aucun autre match de Serie A “ dit l’Argentin. “En quatre-vingt-dix minutes, vous ressentez beaucoup d’émotions différentes et, même si je n’ai pas pris le terrain, j’ai vu le match en direct. C’était aussi un derby à l’extérieur, la plupart des fans du stade ont soutenu Gênes. Les tribunes tremblaient”, a-t-il déclaré. Football-Kulichi le footballeur.

A Gênes, Rigoni a également rencontré un ancien coéquipier, Criscito, son capitaine au Zenit: “Avant le match, nous avions convenu que nous chemises échangées, puis nous avons bavardé un peu sous les gradins. C’est toujours agréable de voir les joueurs avec qui vous avez déjà partagé un vestiaire et surtout avec lui. Après tout, il était le capitaine et le leader du Zenit à mon arrivée à Saint-Pétersbourg. ”

“À l’automne, Mimmo était là félicité avec moi pour le transfert à la Sampdoria et pour le fait que nous vivions à nouveau dans la même ville. Même si nous étions des rivaux inconciliables, nous n’avons jamais perdu le contact “, a ajouté Rigoni.

L’ancien Dorian raconte également les raisons qui l’ont amené à s’installer à Gênes, ainsi que sa version d’adieu à la Sampdoria: “De nouveaux défis sont toujours acceptés, en espérant que tout ira bien, mais il arrive parfois que les circonstances ne sont en votre faveur. J’ai commencé à penser à retourner au Zenit quand J’ai arrêté de jouer à la Sampdoria, pas pour ma faute mais pour des raisons de football supplémentaires, et je me demandais comment je serais reçu. Je suis très heureux – conclut-il – que Zenit et tout le personnel m’aient accepté immédiatement “