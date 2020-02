Rigoni: «Samp ne pouvait pas se permettre la rançon, en Russie, nous vivons mieux qu’en Italie» | Serie A

Emiliano Rigoni restera un météore dans l’histoire récente de la Sampdoria. L’attaquant, accueilli comme le grand coup d’été de la direction de Blucerchiata, a quitté Gênes après seulement six mois, pour retourner au Zenit. Rigoni a connu une situation très similaire à celle qui s’est produite il y a un an avec Atalanta et avec M. Gasperini, même si les raisons sont différentes:

«Les raisons de mes transferts de Zenit à Atalanta et Sampdoria sont différentes. À Atalanta, je n’avais pas de bonnes relations avec l’entraîneur, Je n’ai pas trouvé de point de rencontre avec lui. Mais à Sampdoria, c’était une autre situation. J’avais une option dans l’accord de prêt par laquelle le club était obligé de me racheter, si j’ai joué 15 ou 20 matchs, je ne me souviens pas exactement. Pour des raisons économiques, la Sampdoria ne pouvait pas payer ma rançon et à un moment donné, j’ai arrêté de jouer“L’Argentin a déclaré à Sport Express.” Cette situation ne pouvait plus durer et j’ai parlé avec les dirigeants des deux clubs, la Sampdoria a accepté de me laisser partir et Zenit m’a immédiatement soutenu en me soutenant, c’était très professionnel. Quand il a commencé à parler de mon retour possible, j’ai immédiatement dit que je voulais jouer. “

Rigoni souligne également les différences entre les deux entraîneurs chevronnés de la saison: “Sous Di Francesco Sampdoria a joué au football offensif, il me voulait et j’étais régulièrement sur le terrain avec lui. Ranieri a une philosophie de jeu plus défensive, je ne faisais sûrement pas partie des joueurs qui se sont adaptés à son style. À ce stade, le club s’est posé une question: si vous ne convenez pas à l’entraîneur, et si après un certain nombre de matchs je dois vous racheter, est-il nécessaire de faire cet investissement? Le changement de manager a influencé mon séjourévidemment, mais heureusement les portes du Zenit – conclut-il – sont toujours ouvertes. ”

Rigoni fait également une évaluation assez curieuse des différences de niveau de vie entre la Russie et l’Italie: “J’aime comment tout est organisé ici, comment tout fonctionne en Russie. Il y a un an, j’ai parlé de l’Italie après avoir été à Atalanta et maintenant, après mon retour de Sampdoria, je peux confirmer ces mots. L’Italie est un grand pays, mais loin de la Russie. Je suis beaucoup mieux ici qu’en Italie. Les différences? Je parle de bêtises domestiques, mais c’est très important dans la vie. Si en Russie, je dois connecter l’électricité, le gaz, installer un téléviseur, cela se fera en maximum trois jours, ou encore plus vite. En Italie, j’ai dû passer beaucoup de temps avant d’avoir Internet à la maison, même deux ou trois semaines “.

Pour Rigoni, il n’y a qu’une seule motivation: “C’est une question de ponctualité. Je n’ai pas dû être en retard pour la Russie. En Italie, cependant, il est normal. Autre exemple: j’ai un assistant en Russie et j’en avais aussi un en Italie. Si quelque chose est nécessaire en Russie, j’informe l’assistant et, en règle générale, ma demande est immédiatement exécutée. En Italie, j’ai demandé quelque chose, puis j’ai dû m’en souvenir tous les jours et après une semaine, j’ai reçu ce que j’avais demandé “.