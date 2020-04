Rimini, Agnello et son diplôme: “Assez de volonté. La crise du football? Les clubs doivent revenir sur le terrain”

Le football à l’époque du Coronavirus donne heureusement aussi des histoires positives comme celle de Francesco Agnello, milieu de terrain de Rimini, diplômé ces derniers jours en sciences motrices avec toutes les notes. «Comment concilier études et profession? Vous pouvez bien faire – explique-t-il au Corriere dello Sport – si l’on y met du sacrifice, de la passion et du dévouement. Les footballeurs ont du temps libre. Ceux qui travaillent et ont des familles le font, ils doivent être recherchés. L’avenir? J’aimerais être entraîneur sportif ou professeur d’éducation physique. Je n’exclus pas l’entraîneur. “

Lamb se concentre ensuite sur l’actualité ou sur l’urgence du Coronavirus et comment s’en sortir: “Maintenant, la priorité est de sortir de la crise. Pour les aspects économiques, il serait bon de terminer la saison, en jouant également en juillet et août “.