Rin Pedrinho ＇, qui intéressait le Barça et Madrid, a signé pour Benfica

Le jeune talent brésilien Pedro Victor Delmino da Silva, connu sous le nom de football «Pedrinho», dossier pour Benfica pour les cinq prochaines saisons. Le club portugais n’a pas encore officialisé son incorporation, mais le footballeur de 21 ans est arrivé dimanche au Portugal pour passer l’examen médical. Certains des grands clubs européens aiment Le Barça et Madrid ont suivi ce joueur, considéré comme l’un des joyaux du futur du football «carioca».

03/10/2020

À 18:10

CET

Alex Carazo

La signature de «Pedrinho» par Benfica il a fermé au mois de janvier. Andrés Sánchez, président de Corinthians, et Luis Filipe Vieira, le leader de l’équipe portugaise, se sont rencontrés au Portugal pour convenir des conditions d’incorporation.

Le joueur aura un contrat avec Benfica jusqu’en 2025, avec un salaire d’environ 1,5 million d’euros. De plus, le club brésilien recevra 20 millions pour la vente de «Pedrinho», considérée comme l’une des plus grandes promesses du football brésilien, et le transfert de Yony González jusqu’à la fin de la saison, un joueur récemment recruté par l’équipe portugaise sur le marché d’hiver de Fluminense.

Cependant, le joueur de 21 ans ne rejoindra pas la discipline de l’équipe «Da Luz» avant après les Jeux olympiques de Tokyo, qui jouera avec l’équipe nationale brésilienne. À son arrivée à Lisbonne, il a commenté: “Benfica est une super équipe, je suis très content. C’est un rêve puisque j’étais petit pour pouvoir être dans un grand club en Europe“.

‘Pedrinho’ peut développer son jeu en n’importe quelle position du demi-point, à la fois derrière un avant-centre et tombant sur les bandes. Le Barça avait un œil sur le joueur depuis 2017, mais aucun principe d’accord n’a jamais été finalisé.