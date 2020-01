Rio dénonce Solskjaer pour avoir laissé le «meilleur défenseur» quitter Man Utd

Date de publication: jeudi 23 janvier 2020 15h54

Rio Ferdinand réclamations Manchester United fait une grosse erreur en permettant Chris Smalling partir pour Rome en prêt en été.

Le joueur de 30 ans a été jugé excédentaire par Ole Gunnar Solskjaer suite au rachat du record du monde de Harry Maguire à Leicester City.

Les blessures à Eric Bailly, Phil Jones et Marcos Rojo ont signifié que la défense de United reste une énorme source de préoccupation pour le manager.

Maguire, lui-même, a eu du mal ces dernières semaines et était responsable du premier but de Chris Wood lors de la défaite 2-0 contre Burnley – conduisant à un déguisement par Ferdinand.

Et il pense que Solskjaer a agi trop rapidement cet été en permettant à Smalling – qui est sur le point de rejoindre la Roma de façon permanente – de quitter le club.

“Chris Smalling”, a répondu Ferdinand lorsqu’on lui a demandé qui était le meilleur défenseur de Manchester United.

«Il est le meilleur défenseur du club. Si nous parlons de défendre purement et simplement, il est le meilleur défenseur du club. Je ne comprends pas.

“C’est juste mon opinion en tant que demi-centre. Si je jouais contre Burnley aujourd’hui et que je devais choisir un demi-centre de Manchester United pour jouer, il serait le premier nom sur la feuille. »

Maguire a été confirmé en tant que nouveau capitaine de United plus tôt cette semaine après le passage d’Ashley Young à l’Inter Milan et Ferdinand a estimé que le skipper était coupable du but bien mérité de Wood en première demie.

