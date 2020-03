Rio Ferdinand a expliqué pourquoi Juan Sebastián Verón n’a pas réussi à Manchester United

Juan Sebastián Verón a eu une grande carrière, mais sa grande dette était de pouvoir réussir à Manchester United. On attendait toujours plus de lui et maintenant Rio Ferdinand a donné son explication sur ce qui s’était passé.

«C’était un joueur incroyable, un grand passeur. Tout ce que je pense, c’est que la présence de Roy Keane l’a tué car sa personnalité était probablement un peu plus dominante. Vous devez vous rappeler que Verón est venu de jouer dans la Lazio et Parme, où il était l’homme principal et tout le match a traversé ses pieds. Mais il est venu à United et c’est Roy Keane qui a fait ça », a-t-il déclaré sur Instagram Live.

En revanche, le défenseur historique a raconté une anecdote à l’entraînement. “Verón a marqué l’un des meilleurs buts que j’ai vus à l’entraînement. Il a jeté une petite bite de la ligne médiane. Toute la séance d’entraînement s’est arrêtée. “Vous venez de voir ça, ce que Juan Sebastián vient de faire là-bas? », A-t-il dit.

Bien qu’il ait disputé 82 matchs à Manchester, Verón n’a pas fini d’être le personnage qu’il savait être dans les autres équipes tout au long de sa carrière. Roy Keane était le problème? Ainsi pense le grand Rio Ferdinand.