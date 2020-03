Rio Ferdinand a son mot à dire sur les talents défensifs d’Aaron Wan-Bissaka

Le grand Rio Ferdinand de Manchester United a fait l’éloge de la signature estivale d’Ole Gunnar Solskjaer, Aaron Wan-Bissaka.

Le jeune Anglais n’a même pas été à Old Trafford depuis un an et pourtant il propose des performances qui seraient normalement associées à un vétéran.

Heureusement pour United, Wan-Bissaka n’a pas du tout eu besoin d’une période d’ajustement, s’installant presque sans heurts et clouant l’arrière droit comme le sien.

Si l’ancien homme de Crystal Palace peut se maintenir en forme, il n’y a aucune raison de penser qu’il ne sera pas au club avant dix ans avec Ferdinand, certainement aussi un fan.

Wan-Bissaka est arrivé à Old Trafford, un monstre défensif complet, mais à son crédit, a également fortement développé son jeu d’attaque qui l’a montré récemment.

Rio Ferdinand: “Il [Wan-Bissaka] peut couvrir les gens, incroyable. Il pourrait jouer du côté droit d’un dos à trois à #mufc s’ils le voulaient, je pense qu’il serait brillant là-bas. “#Mulive [ig live]

– utdreport (@utdreport) 22 mars 2020

Rio Ferdinand: “Un contre un, il [Wan-Bissaka] vous correspondra physiquement, il courra avec vous, il glissera sur le sol si vous vous éloignez un peu plus de lui et il doit faire de l’overdrive. “#mulive [ig live]

– utdreport (@utdreport) 22 mars 2020

Rio Ferdinand: “Aaron Wan-Bissaka un contre un, j’ai vu [Raheem] Sterling joue contre lui et Sterling rince tout le monde, il a du mal contre Wan-Bissaka. “#Mulive [ig live]

– utdreport (@utdreport) 22 mars 2020

Rio Ferdinand: “Si vous avez formé les deux joueurs ensemble, Aaron Wan-Bissaka et Trent Alexander-Arnold, vous avez le meilleur joueur.” #mulive [ig live]

– utdreport (@utdreport) 22 mars 2020

Il est sûr de dire que si Wan-Bissaka continue de développer son instinct d’attaque, il deviendra un meilleur arrière droit plus complet que le souvent loué Trent Alexander-Arnold.

Manchester United de Solskjaer a souvent besoin de ses arrières latéraux pour attaquer en haut du terrain afin d’étirer le jeu et de faire de la place à ses coéquipiers plus avancés.

Wan-Bissaka a connu des difficultés au début, mais plus la saison s’est poursuivie, plus il a progressé sur le terrain et les croisements de meilleure qualité qu’il a fournis.