Rio Ferdinand affirme qu’Odion Ighalo garantit un séjour permanent à Manchester United

Le formidable Rio Ferdinand de Manchester United s’est lancé dans le débat sur l’avenir d’Odion Ighalo après son brillant début de carrière à Old Trafford.

L’attaquant nigérian a été une signature surprise au cours de la fenêtre de transfert de janvier, beaucoup doutant que ce soit une sage décision, même s’il ne s’agissait que d’un mouvement de prêt.

Ighalo a depuis séduit les fans avec de grandes performances mais aussi à cause de son amour pour United.

Ayant joué en Chine, la plupart avaient anticipé que l’ancien homme de Watford ne parviendrait pas à revenir à une ligue plus intense sous la forme de Premier League.

Cependant, Ole Gunnar Solskjaer a encore une fois eu raison en ce qui concerne ses transferts et ne s’est pas trompé jusqu’à présent.

Selon Manchester Evening News, Ferdinand a déclaré: «Wow, huit matchs, trois départs en cela, quatre buts et une passe décisive. Ighalo, le signez-vous pour Manchester United maintenant?

«Tous ces gens qui disaient:« Que faisons-nous en signant Ighalo? Que se passe-t-il? Que pense Ole? “- J’étais l’un d’eux, je dois l’admettre.

“Ighalo a été en Chine, la ligue est loin d’être la Premier League, alors comment va-t-il se mettre au courant? Va-t-il être prêt tout de suite? Nous avons besoin que quelqu’un vienne et ait un impact immédiat. Venant de Chine, impossible.

“Eh bien, il nous a tous prouvé le contraire. Ce mec nous a tous prouvé le contraire. C’est rafraîchissant de voir quelqu’un qui est comme un supporter, qui est reconnaissant.

«Il semble qu’il soit absolument ravi d’être à Manchester United. Il a été un supporter de Manchester United toute sa vie. Il a l’air de dire “merci” chaque jour, il se rend à Ole pour lui avoir donné cette opportunité.

“Ce n’est pas quelqu’un qui dit” Manchester United a de la chance de m’avoir ici “- c’est l’ambiance que j’ai depuis un petit moment et ce n’est pas seulement United, c’est aussi les autres clubs.

“Ce garçon a l’air d’être heureux d’être ici:” Quoi que vous me disiez de faire, je vais y aller et le faire de mon mieux. Je vais vous donner 100% tous les jours à l’entraînement et dans les matchs parce que j’aime ce club et je veux bien faire par ce club. J’aime cela.

«Cela m’a choqué de voir ce qu’il a fait. Écoutez, nous ne parlons pas comme s’il avait transformé Man United en batteur mondial, mais United avait besoin de quelque chose et il l’a apporté et l’a donné et c’est tout ce que vous pouvez demander.

“Et je pense qu’il a mérité l’opportunité d’entrer en tant que joueur à temps plein et ce qu’il a donné à Manchester United, qu’ils n’avaient pas, c’est quelqu’un à qui il peut passer le ballon et le tenir, il a une présence physique, il peut retenir un ou deux défenseurs et déposer le ballon pour que quelqu’un d’autre marque. »

Bien qu’il y ait des signes que Ighalo sera utile à Manchester United, il n’y a pas vraiment de raison de précipiter une décision pour l’instant.

L’appel doit être lancé sur la base de ce que Solskjaer trouve sur le marché cet été.

Si aucun objectif réaliste n’était trouvé, alors peut-être que signer Ighalo, à certaines conditions, serait une bonne chose.

United pourrait lui offrir des salaires bas et un contrat de courte durée et l’accord serait alors considéré comme bon.