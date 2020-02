Rio Ferdinand affirme qu’une star de Liverpool n’obtient pas le crédit qu’il mérite

Date de publication: Mardi 4 février 2020 8:51

Rio Ferdinand pense que le gardien de Liverpool Alisson devrait recevoir plus de crédit pour ses performances au cours de la campagne sensationnelle du club.

Jurgen Klopp’s chefs fugitifs ont concédé seulement 15 buts toute la saison en Premier League, avec Alisson gardant 11 feuilles blanches, le plus dans la division.

Alors que des défenseurs tels que Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold et Andrew Robertson ont tous mérité des éloges, Ferdinand pense que les écrans d’Alisson passent parfois sous le radar.

S’exprimant lors du lancement par BT de son nouveau partenariat quinquennal 4-3-3 avec les FA anglais, écossais, irlandais et gallois, l’ancienne star de Manchester United a déclaré: «Pour en revenir à Liverpool, je ne pense pas que cela ne concerne que lui. (van Dijk) et sa signature. Je pense qu’Alisson est une énorme partie, je pense qu’il est très sous-évalué, sa part dans ce domaine.

«Vous regardez Liverpool quand ils ont essayé de gagner la ligue et ils se sont rapprochés et en finale de la Ligue des champions, les erreurs de gardien de but ont été un gros problème pour eux. Il a mis ça au lit, il l’a fait taire et c’est un facteur énorme. “

Alisson, qui a été signé par les Roms à l’été 2018, devrait recevoir un nouveau contrat lucratif avec Anfield, ainsi que van Dijk, avant la fin de la campagne en cours.

Pendant ce temps, le défenseur de l’Atletico Madrid, Kieran Trippier, ne devrait pas rater le dernier match de la Ligue des champions de l’Atletico Madrid contre les titulaires de Liverpool après une opération à l’aine, a annoncé le club espagnol.

Le défenseur anglais de 29 ans, dont la dernière apparition pour l’Atletico était lors de la finale de la Super Coupe d’Espagne contre le Real Madrid le 12 janvier, a été opéré mardi.

L’Atletico n’a pas dit combien de temps Trippier pourrait être absent, mais des rapports en Espagne suggèrent qu’il pourrait être mis à l’écart pendant un mois.

Cela l’exclurait du match aller contre Liverpool le 18 février au Wanda Metropolitano et le laisserait face à une course pour être en forme à temps pour la rencontre de retour à Anfield le 11 mars. Lire la suite…