Rio Ferdinand appelle Manchester United à signer Jude Bellingham

L’ancienne star de Manchester United, Rio Ferdinand, a appelé le club à signer le prodige de Birmingham City, Jude Bellingham, alors que les rumeurs montent sur un transfert potentiel.

L’adolescent anglais est l’un des talents les plus recherchés et les plus jeunes du monde avec une saga de transfert d’été qui va se produire.

United s’est récemment intéressé à Bellingham, le joueur ayant même jeté un œil à Carrington récemment avant sa décision de définir sa carrière.

Le Borussia Dortmund est également censé aimer le milieu de terrain éblouissant, donc Ole Gunnar Solskjaer sera désireux d’obtenir son homme.

Certains ont des réserves sur Bellingham en raison de son âge mais Ferdinand semble convaincu de sa qualité.

Rio Ferdinand: “Jude Bellingham: Un énorme talent. Un immense talent. Un footballeur vraiment beau dans la façon dont il joue, l’équilibre, l’équilibre qu’il a, la maturité à un si jeune âge. Je veux en voir plus.” #muzone [IG]

Ferdinand: “Mais vous achetez cet enfant, le prix est phénoménal, 30 millions de livres pour un enfant, pour un garçon de 16 ans. Mais c’est la façon de faire du monde maintenant, et la façon dont vous devez penser à ce sujet: si vous payez 30 millions de livres sterling et que nous le gardons pendant 10 ans, c’est bien dépensé. #muzone

Rio Ferdinand: “” Je pense que c’est quelqu’un que je prendrais à 100%. Si je suis #mufc maintenant, allez le chercher. Vous pouvez comprendre pourquoi des gens comme le Borussia Dortmund essaient de l’attraper, d’essayer de le prendre. Le l’enfant me semble avoir tout. ” #muzone [IG]

Ce ne serait pas la première fois que Manchester United dépenserait gros pour un «enfant», Phil Jones et Luke Shaw étant tous deux signés pour des frais relativement élevés.

Jones a été signé pour environ 17 millions de livres sterling en 2011 à l’âge de 19 ans, rejoignant Blackburn Rovers avec d’énormes attentes sur son épaule.

Shaw a également rejoint quand il avait 19 ans pour environ 30 millions de livres sterling en 2014, donc il y a même une histoire récente de United qui prend ce genre de décisions.

Bellingham est relativement non testé et encore plus jeune que la paire, donc le scepticisme est compréhensible, mais Solskjaer a à peine eu un mauvais transfert jusqu’à présent.