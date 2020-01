Rio Ferdinand critique le recrutement de Manchester United depuis 2013

Le grand joueur de Manchester United, Rio Ferdinand, n’a eu aucun mot gentil à dire à Ole Gunnar Solskjaer ou à son ancien club à la suite de l’embarrassante défaite 2-0 contre Burnley à Old Trafford.

Les fans ne sont plus choqués par ces performances ou ces résultats, mais c’est quand même décevant et frustrant.

Il est facile d’affirmer que les joueurs ne sont pas assez bons, mais ils sont sûrement meilleurs que les performances qu’ils ont réalisées tout au long de la saison.

Est-ce vraiment une équipe de joueurs qui ne peut obtenir que 34 points sur 24 matchs ou est-ce actuellement en deçà?

Néanmoins, Ferdinand a orienté la majeure partie de sa colère vers le recrutement depuis la fin de l’ère de Sir Alex Ferguson en 2013 et il est sûr de dire que c’est difficile à défendre également.

Ferdinand: «600 millions de livres sterling? Sur quoi? Je ne le vois pas là-bas. Qu’est-ce qui a été acheté? Je suis embarrassé. Je suis gêné d’être ici. Je ne vois pas de chemin à partir du recrutement. “#Mufc [BT]

– United Xtra (@utdxtra) 22 janvier 2020

Ferdinand: «Vous regardez certains des joueurs qui sont entrés, ces joueurs ont-ils déjà été des joueurs unis? Qui achète ces joueurs? Maintenant, regardez, 600 millions de livres sterling dépensés pour cette équipe. Les quatre meilleurs joueurs cette saison? Talent cultivé à la maison. Williams, Rashford, Greenwood, McTominay. »#Mufc [BT]

– United Xtra (@utdxtra) 22 janvier 2020

Ferdinand était l’un des fans les plus extérieurs de Solskjaer en ce qui concerne les médias actuels et les experts en particulier, et il semble que son ton commence lentement à tourner.

Cela témoigne à quel point Manchester United a été pauvre et si les équipes qui les entouraient avaient fait mieux, ils seraient facilement au milieu de la table.

Après tout, le décompte des points de Solskjaer est une forme de milieu de tableau et avec seulement 14 matchs à disputer la saison, il est difficile d’imaginer une finition respectable dans le tableau de Premier League.