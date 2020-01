Rio Ferdinand critique le rôle d’Harry Maguire dans la perte de Burnley

Le grand Rio Ferdinand de Manchester United n’a eu aucun mot gentil à dire à Harry Maguire à la suite de la défaite 2-0 contre Burnley.

Old Trafford a accueilli ses adversaires, mais le stade était presque vide avec d’énormes vagues de supporters quittant à la 85e minute.

United n’a pas été aussi mauvais qu’ils l’ont été pendant la défaite depuis un certain temps et il est clair que les supporters ont perdu patience.

Maguire a récemment été nommé capitaine, mais il était au cœur de la raison pour laquelle Burnley a ouvert le score, car c’est sa mauvaise défense qui a coûté le but.

Le deuxième de Burnley était plus un effort anormal, donc c’était compréhensible, mais Ferdinand était catégorique: l’international anglais était en faute pour le premier.

Rio Ferdinand sur la défense de Harry Maguire pour le but:

«Que fais-tu là, Maguire? Il ne l’anticipe pas. Vous ne pouvez pas être aussi loin et laisser cet espace. [He is] pas assez proche et [gets punished]. C’est trop facile. “

[BT Sports]

– UtdArena. (@utdarena) 22 janvier 2020

Les fans de Manchester United n’ont pas encore vu le meilleur de Maguire cette saison et cela devient un vrai casse-tête pour comprendre pourquoi.

Certains ont fait valoir que l’ancien homme de Leicester n’a pas le rythme pour jouer en ligne haute et a donc tendance à être plus exposé, mais ce n’est pas toute l’histoire.

Maguire aurait été recruté pour être une bête dans les deux cases, mais il n’a pas réussi à marquer d’un côté et n’a pas réussi à maintenir les buts à l’autre bout.