Rio Ferdinand dit que Liverpool, 27 ans, est «imprévisible» – HITC

Sadio Mane est un joueur important pour le Liverpool de Jurgen Klopp.

Rio Ferdinand a fait l’éloge de l’attaquant de Liverpool Sadio Mane sur BT Sport 2 (19h45, 11 mars 2020).

La légende de Manchester United estime que parmi les trois attaquants de Liverpool, Mane est le joueur qu’il aimerait affronter le moins.

Ferdinand a déclaré à propos de Mane sur BT Sport 2 (19 h 45, 11 mars 2020): «Il a été phénoménal.»

Ferdinand a ajouté: «C’est un joueur fantastique. Sur les trois attaquants de Liverpool, c’est celui contre lequel je voudrais le moins jouer.

«Il est imprévisible, il est vif, il est rapide, il est direct, clinique. Écoutez, ce sont tous de grands joueurs, mais il y a quelque chose de différent en lui que j’aime vraiment, vraiment. »

Statistiques

Mane a rejoint Liverpool en provenance de Southampton, son rival de Premier League, à l’été 2016, pour des frais de transfert rapportés par BBC Sport d’une valeur de 34 millions de livres sterling, et a été superbe pour les Reds.

Selon WhoScored, l’attaquant de 27 ans a effectué 24 départs et deux apparitions de remplacement dans la ligue des Reds jusqu’à présent cette saison, marquant 14 buts et fournissant sept passes décisives.

L’international sénégalais a également effectué sept départs et une apparition de remplacement en Ligue des champions pour Jurgen Klopp cette saison, marquant deux buts et fournissant une passe décisive, selon WhoScored.

Au cours de la campagne 2018-19, Mane a marqué 22 buts et fourni une passe décisive en 36 matches de championnat pour la formation du Merseyside, et a marqué quatre buts et a fourni une passe décisive en 13 matchs de Ligue des champions, selon WhoScored.