Rio Ferdinand élu meilleur défenseur central droit

Les supporters de Manchester United ont élu Rio Ferdinand le meilleur arrière-centre droit de tous les temps.

Dans un sondage Facebook mené par Peoples Person, plus de 1 200 fans ont voté sur le premier des deux défenseurs centraux pour faire partie de la plus grande équipe des États-Unis.

Ferdinand, qui a remporté six titres de Premier League et la Ligue des Champions 2008 avec les Red Devils, a dominé le score avec 61% des voix.

Certains des commentaires des fans votant pour l’Anglais étaient:

“Doit être Rio sur Stam juste parce que lui et Vidic sont le meilleur couple CB que Prem ait jamais vu.”

«Ce devrait être Rio et Stam à l’arrière pour moi. Mais je vais choisir Rio cette fois parce que ce sera Vidic demain. »

“Difficile pour moi, mais je prends Rio car je pense qu’il y aura Vidic dans le prochain paquet de choix pour le deuxième centre arrière.”

En deuxième place, Jaap Stam a récolté 19,4% des voix. Le Néerlandais était un rocher au cœur du triplé gagnant de United en 1999 et a remporté la Premier League à chaque saison où il était à Old Trafford.

Les raisons du choix de Stam étaient les suivantes:

«J’ai du mal à choisir entre Bruce, Rio et Jaap. Mais je choisirais probablement Stam. J’aurais aimé que nous le gardions plus longtemps. Nous aurions gagné plus de titres. »

Stam a battu de peu Paul McGrath qui était troisième avec 19%. McGrath a été l’homme du match en finale de la FA Cup en 1985 et a connu des blessures tout au long de sa carrière, marquant seulement 163 matchs avec les Reds. Le fait qu’il ait obtenu autant de votes 31 ans après avoir cessé de jouer pour le club témoigne de l’impression qu’il a laissée à ceux qui l’ont vu jouer.

«Tous les grands rouges. Paul McGrath avait quelque chose de spécial », a déclaré un électeur.

À la quatrième place était le grand Steve Bruce.

Les fans continuent de voter pour le reste du plus grand XI de tous les temps, le sondage d’aujourd’hui cherchant à choisir un partenaire pour Ferdinand. Bill Foulkes, Martin Buchan, Gary Pallister et Nemanja Vidic sont les nominés.

United espère faire de Jadon Sancho le prochain joueur à porter le célèbre maillot numéro 7. Mais que savez-vous des joueurs qui l’ont déjà porté? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir.