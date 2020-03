Rio Ferdinand envoie un message Twitter au joueur d’Everton – HITC

Mason Holgate a prolongé son séjour à Everton après avoir été lié à d’autres clubs.

Rio Ferdinand a déclaré sur Twitter qu’il y avait «plus à venir» de Mason Holgate après avoir signé un nouveau contrat avec Everton.

Everton a confirmé mardi sur son site officiel que Holgate avait signé un nouveau contrat de cinq ans avec le club du Merseyside.

Depuis que Carlo Ancelotti a franchi les portes de Goodison Park en décembre, Holgate a été l’un de ses artistes vedettes, qu’il joue dans la ligne de fond ou qu’il soit poussé en sixième position.

L’ancien défenseur de Manchester United, Ferdinand, a envoyé ce message depuis son compte Twitter personnel sur Holgate, alors qu’il était photographié à ses côtés lors de la signature de son contrat.

Au cours de la deuxième moitié de la saison dernière, Holgate a été prêté à West Brom dans le championnat, où il a joué à l’arrière droit et les a aidés à la demi-finale des éliminatoires avant d’être battus par Aston Villa.

À ce moment-là, il semblait que ce sort était très utile pour le défenseur polyvalent dans sa quête pour entrer dans les plans de la première équipe d’Everton, mais il ne devait pas être dirigé par le manager de l’époque, Marco Silva.

Il n’a pas joué aussi régulièrement qu’il l’aurait souhaité, car Ancelotti a apparemment montré plus de foi en lui et il paie son manager avec ses performances sur le terrain.

Dominic Calvert-Lewin est un autre Anglais du côté d’Everton qui a impressionné et a reçu des appels pour qu’il gagne son premier appel international, et quelqu’un comme Holgate devrait être parlé du même souffle étant donné ses performances et les problèmes de Gareth Southgate au retour.

