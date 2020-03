Rio Ferdinand exhorte Liverpool à signer une étoile de 50 millions de livres sterling – HITC

Liverpool a été étroitement lié à Timo Werner, que Tottenham Hotspur a trouvé trop chaud à gérer en Ligue des champions.

Rio Ferdinand a suggéré que Timo Werner serait une excellente signature pour Liverpool sur sa chaîne Instagram.

Werner a marqué fréquemment pour RB Leipzig ce trimestre et a donc été fortement lié à Liverpool.

Il y a des doutes quant à savoir si le déménagement de 50 millions de livres (The Express) aura lieu, en raison de l’impact du coronavirus maintenant.

Mais Ferdinand suggère que s’il était Liverpool, il signerait Werner, car il semble être une bien meilleure option que Divock Origi.

Ferdinand a déclaré: “Si Liverpool dit qu’ils ne vont pas l’acheter, je suis sûr qu’il y en aura d’autres prêts à l’acheter. Je l’ai vu détruire les Spurs en Ligue des champions et je me suis dit “wow”.

«J’aime sa façon de bouger, il n’est pas coincé dans une position. Il est insaisissable dans son mouvement. Il n’est pas toujours dans une position et il est très direct.

«Si je suis à Liverpool, je le prends à 100% parce qu’ils n’ont pas ce soutien pour les trois premiers.

“Aussi bien qu’Origi l’a fait, je voudrais plus que cela, et si j’étais lui, je pense que je ne pense pas que Salah va rester ici plus longtemps, Mane pourrait également être rachetée.”

Le profil de Werner a certainement augmenté en Angleterre après le dernier tour des matches de Ligue des Champions, lorsque RB Leipzig a éliminé Tottenham en Ligue des Champions.

L’objectif annoncé de Liverpool a marqué lors du match aller, et il a causé aux Spurs des problèmes sans fin au cours des deux matches.

Ces performances auraient dû être suffisantes pour convaincre les scouts de Liverpool qu’il pourrait avoir un impact en Premier League.

Et si Werner pouvait recréer sa forme en Angleterre, il serait un ajout massivement dangereux à l’équipe de Liverpool.

