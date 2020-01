Rio Ferdinand explique pourquoi Bruno Fernandes aura un impact

Le grand Rio Ferdinand de Manchester United a affirmé que Cristiano Ronaldo et Nani n’avaient que des mots positifs à dire à propos de la nouvelle recrue Bruno Fernandes.

Le milieu de terrain de 25 ans a terminé son transfert du Sporting Lisbonne avec des fans ravis que la saga soit enfin terminée.

United a mis un temps fou à obtenir la signature de Fernandes bien qu’il soit essentiellement le seul à le remplacer.

On a dit que Barcelone était vif de lui vers la fin, mais cela n’a rien donné et Ferdinand pense qu’il y a de bonnes raisons pour l’intérêt.

Fernandes est une signature indispensable à Old Trafford étant donné le manque de créativité et il est probable qu’il entrera directement dans le XI de départ.

Selon Metro, Ferdinand a déclaré: «J’ai parlé à quelques-uns de ses coéquipiers au niveau national et au niveau des clubs.

«Nani, mon ancien coéquipier, dit que c’est un joueur fantastique, qu’il est parfait pour l’Angleterre. Dit qu’il a tous les outils, tous les bons attributs.

“Cristiano a dit qu’il était fantastique, lui créait des chances. Il peut manipuler le ballon, prendre le ballon, confiant.

«C’est le genre de choses que vous voulez entendre lorsque Manchester United signe un joueur.

“Donc, les fans, sur la base de ce que j’ai entendu parler de lui et de ce que j’ai vu, j’ai bon espoir et je suis confiant que ce gars peut aller là-bas et faire le travail.”

Il n’y a pas eu un seul mauvais mot à propos de Fernandes et cela témoigne de son caractère ainsi que de la qualité avec tous ceux qui le connaissent louant les deux.

Il semble que Manchester United ait fait un bijou de signature et l’espoir est qu’il puisse s’adapter rapidement et avoir un impact immédiat.

Beaucoup de fans misent leurs espoirs sur Fernandes et aussi excitant une signature que lui, il doit avoir la possibilité de se familiariser avec son environnement et ainsi il ne peut pas avoir trop de pression sur ses épaules tout de suite.