Rio Ferdinand pense que Jurgen Kopp aura du mal à remplacer le joueur de Liverpool – HITC

James Milner a bien joué pour le Liverpool de Jurgen Klopp à Anfield samedi.

Rio Ferdinand a suggéré que le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, aurait du mal à remplacer James Milner à sa sortie du club, comme cité dans The Liverpool Echo.

La légende de Manchester United a fait ces commentaires après la victoire de Liverpool contre Bournemouth à Anfield en Premier League samedi après-midi.

Le joueur de 34 ans, qui peut opérer comme milieu de terrain, ailier ou arrière-arrière, a fait un brillant jeu de goalline, a travaillé dur et a bien fait à l’arrière gauche.

Ferdinand a été impressionné par la performance de l’ancienne star de Leeds United, et il pense qu’il sera difficile pour le patron de Liverpool Klopp de remplacer l’Anglais quand il quittera finalement Anfield.

Selon WhoScored, Milner a tiré un tir qui était cadré, avait une précision de passe de 86,9%, a remporté deux en-têtes, a pris 116 touches, a effectué deux plaqués, une interception et quatre dégagements et a effectué six croix.

Le Liverpool Echo cite Ferdinand: «C’était un homme large offensif quand il est arrivé à Leeds et maintenant il est un joueur qui peut jouer dans tant de positions différentes.

“Et comme l’a dit Crouchy, pour une équipe de gagner la Ligue des Champions, toutes ces différentes compétitions et la Premier League, avoir des joueurs comme ça est énorme pour [Jurgen] Klopp. Klopp se demandera: «Où vais-je trouver mon prochain James Milner?» »

Statistiques

Selon WhoScored, Milner a fait sept départs et 11 apparitions de remplacement en Premier League pour Liverpool jusqu’à présent cette saison, marquant deux buts dans le processus.

L’Anglais a également fait quatre départs et trois apparitions de remplacement en Ligue des champions pour les Reds cette campagne, selon WhoScored.