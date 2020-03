Rio Ferdinand sent Nemanja Vidic en tête Virgil van Dijk

MANCHESTER, ANGLETERRE – 06 MAI: Nemanja Vidic de Manchester United salue les fans après son dernier match à domicile pour le club à la fin du match de Premier League de Barclays entre Manchester United et Hull City à Old Trafford le 6 mai 2014 à Manchester, Angleterre . (Photo par Alex Livesey / .)

Virgil van Dijk, de Liverpool, est devenu l’un des meilleurs défenseurs du monde, sinon le meilleur. Il s’est avéré être un atout crucial pour les Reds depuis son arrivée à Southampton en janvier 2018, devenant un facteur déterminant de leur succès à la fois offensivement et défensivement. Certains ont même déclaré qu’il était le meilleur de l’histoire de la Premier League, et récemment la légende de Manchester United, Rio Ferdinand, a comparé son ancien partenaire de défense centrale Nemanja Vidic à Virgil van Dijk.

Le succès de Van Dijk avec Liverpool

Le colosse de 28 ans de Liverpool a de nouveau été excellent cette saison. Il a quatre buts, tout en fournissant une passe décisive, ce qui le place trois buts devant le duo sous-performant de Jesse Lingard et Andreas Pereira réunis cette saison.

Les interceptions, les passes et les duels aériens du Néerlandais l’ont rendu indispensable dans l’équipe actuelle de Liverpool, les aidant à avancer et à se défendre. Un excellent exemple de cela a été montré dans le dernier match des Reds contre Bournemouth.

Les Cherries ont progressé 1-0 grâce à un but controversé de Callum Wilson, mais Liverpool ayant égalisé, ils avaient faim de plus. Van Dijk a fait une interception fantastique sur la ligne médiane et a procédé à une belle passe précise dans la course de Sadie Mané qui l’a glissée devant Aaron Ramsdale dans le filet de Bournemouth.

Les qualités formidables de Vidic

Semblable à van Dijk, Vidic était bon sur tout le terrain. Le Serbe a marqué cinq buts en 2010/11 et n’a cessé de contribuer sur le terrain.

Cependant, ses vraies couleurs se sont montrées en défendant. Les plaqués de toboggan de 38 ans maintenant étaient exemplaires, les chronométrant à la perfection. L’escouade actuelle des Red Devils n’a personne qui puisse le faire au niveau que Vidic pourrait, et cela nous manque beaucoup. Ses duels aériens et ses interceptions étaient également exceptionnels, faisant de lui un incroyable défenseur polyvalent.

Nemanja Vidic contre Virgil van Dijk: le verdict de Ferdinand

L’Anglais a eu son mot à dire sur le débat lors d’un Q&A sur Instagram. Ferdinand a admis que c’était une comparaison extrêmement difficile, mais à la fin, il a choisi son ancien partenaire Vidic. En expliquant sa réponse, il a dit: «Il était mon partenaire. Il m’a couvert le dos et j’ai couvert le sien ». En ce qui concerne van Dijk, cependant, il a déclaré qu’il était «le meilleur défenseur du monde maintenant, certainement».

La légende unie a poursuivi en disant qu’il aurait aimé voir Van Dijk jouer à son époque.

