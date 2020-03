Rio nomme un «problème» qui a empêché Veron de réussir à Man Utd

Date de publication: Mercredi 25 mars 2020 8h45

Rio Ferdinand pense que Juan Sebastian Veron aurait pu réussir à Manchester United sans la présence de Roy Keane.

L’ancien international argentin est arrivé à Old Trafford en provenance du Latium en 2001 pour un montant de 28,1 millions de livres sterling.

Cependant, son temps à Homme Utd n’a duré que deux ans et 51 apparitions en Premier League avant un sort encore moins fructueux à Chelsea.

CARACTÉRISTIQUE: vous apporter le tableau de ligue de dépassement des attentes…

Lorsqu’on lui a demandé de choisir entre Veron et la légende du Real Madrid Guti, Ferdinand a déclaré à un Q & A sur Instagram: “Oh quelle bonne question. Veron ou Guti… Pour les auditeurs plus âgés, les téléspectateurs plus âgés ici, Veron, Sebastian Veron, ont marqué l’un des meilleurs buts que j’ai jamais vus à l’entraînement.

«La petite chose rabona, coup de la ligne médiane, toute la séance d’entraînement s’est arrêtée, s’est arrêtée. “Vous venez de voir ça, qu’est-ce que Juan Sebastian vient de faire là-bas?”

«C’était un joueur incroyable, un grand passeur. La seule chose que je pense qui l’a tué, c’est que Roy Keane était probablement un peu plus une personnalité dominante et ramassait le ballon dans ses positions.

“Vous devez vous rappeler Veron est venu de la Lazio, Parme où il était l’homme principal, tout le match l’a traversé. Il est venu à United, c’est ce qu’a fait Roy Keane.

“Keane est venu et l’a enlevé des défenseurs, l’a transmis aux milieux de terrain et aux attaquants, et s’est mis en position et a été très vocal, comme‘ Ouais, donne-moi le ballon! Donne moi la balle!’

“Et par respect, Seba vient probablement de dire:” Je vais laisser Roy continuer à faire ça “. Mais Seba était un talent incroyable. Je pense honnêtement que sans Roy Keane, il aurait pu s’épanouir dans une chemise Man United.

«Je pense que Roy Keane était son problème. Et ce n’était pas la faute de Roy Keane, c’est juste que sa personnalité était plus grande et plus puissante. “

Le F365 Show est en pause jusqu’à ce que le football revienne. Abonnez-vous maintenant prêt pour son glorieux retour. En attendant, écoutez le dernier épisode du podcast des années 2000 de Planet Football, The Broken Metatarsal.