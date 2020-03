Rio révèle une raison étrange pour laquelle Robben a snobé Man Utd pour Chelsea

Date de publication: jeudi 26 mars 2020 15h09

Manchester United Légende Rio Ferdinand Arjen Robben a rejeté un transfert à Old Trafford parce qu’il n’aimait pas l’odeur du complexe d’entraînement du club.

Robben, qui a pris sa retraite en juillet, a connu une carrière chargée de trophées après avoir remporté – entre autres, de l’argenterie – deux titres de Premier League, la Ligue des champions et la Bundesliga à huit reprises.

Le Néerlandais a pris de l’importance au début de sa carrière à Groningue, puis au PSV, avant de s’installer à Chelsea en 2004.

Là, ses deux titres de champion ont été complétés par un triomphe de la FA Cup et deux succès de la Coupe Carabao mais, s’exprimant dans une vidéo en direct sur Instagram, Ferdinand a révélé comment l’avenir de Robben aurait pu prendre un tour différent.

Invité à choisir entre Robben et son coéquipier de United Ryan Giggs, Ferdinand a déclaré: “Je devrais aller chercher Giggs, vous savez.”

À propos de Robben, il a déclaré: «Vous saviez qu’il allait revenir sur sa gauche mais l’arrière gauche ne pouvait pas y faire face.

“Il dirait:” Je vais entrer sur ma gauche, tu ne vas pas m’arrêter “. Et ils ne l’ont pas fait.

«Quel joueur. Robben était super. Nous aurions dû le signer chez Man United.

«Je pense qu’il est venu sur le terrain d’entraînement. Il s’est promené et n’a pas aimé l’odeur et s’est éloigné et est allé à Chelsea.

“Je ne pouvais pas le croire. Il aurait été formidable pour nous. »

