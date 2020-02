“Rione Terra? Les absences sont payées mais n’ont pas le courage d’oser”

QUATRIÈME (NA). Le moment du non continue Quartograd, les Phlégréens du week-end dernier trébuchent lors de la quatrième défaite des cinq derniers matchs et restent de la quatrième à la dernière place du groupe B de Campania Promotion.

L’ANALYSE DE MISTER

La déception est si grande à domicile à Quartese après le KO interne contre Rione Terra, l’entraîneur Enzo Longobardi ne cache pas l’amertume: “Je ne suis pas en colère, mais déçu. – explique l’entraîneur du Quartograd – Nous n’avons pas eu le courage d’oser et de croire au retour, de croire en nos capacités. Sans aucun doute, les absences de Zaccariello, Cavaliere et Di Costanzo ont influencé notre performance, la défense étant interrompue par des absences, mes choix étaient presque obligatoires. – conclut Longobardi – Le staff est cependant composé de 25 joueurs et tout le monde sait qu’ils doivent être prêts, qui doivent toujours se battre pour gagner. Nous devons comprendre que la responsabilité de ce moment négatif est la nôtre et que nous seuls pouvons en sortir, cependant, nous avons besoin de beaucoup de détermination et de désir pour atteindre l’objectif “.