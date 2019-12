Riquelme et le clin d'œil à Tevez

Après avoir remporté les élections à Boca aux côtés du duo composé d'Ameal et de Pergolini, Juan Román Riquelme une forte restructuration a commencé dans le club qui comprenait les départs de la Réserve DT, Rolando Schiavi, en plus de tous les entraîneurs des divisions inférieures.

Mais l'un des sujets les plus abordés lors des élections précédentes était la continuité de Carlos Tevez, dont le contrat expire à la fin de l'année. Roman et Carlitos s'étaient déjà exprimés les jours précédents comme ils l'avaient tous les deux exprimé et tout semble indiquer que l'idole Xeneize pourrait prendre sa retraite dans l'institution.

Hier, lors du gala à Asunción, Riquelme a de nouveau évoqué la question et a déclaré qu'il souhaiterait que Tevez se retire à Boca. "Nous allons manger, nous asseoir pour prendre des copains … Je veux le regarder en face et savoir ce qu'il veut. S'il veut rejouer, nous serons tous très heureux. Je dois écouter ce qu'il veut", a assuré le nouveau chef de Boca.

Riquelme a également ajouté, dans FOX Sports, que "Dans mon quartier, le ballon est joué et dans son quartier aussi. Je pense qu'il y a deux ans, il a perdu l'envie de jouer au ballon, nous voulons voir si nous sommes en mesure de récupérer Carlitos, profitez-en et faites-nous profiter ". Quelques heures plus tôt, Ameal lui-même avait indiqué que "Tevez est une idole. Nous n'allons pas faire ce qu'ils ont fait à Roman". Il reste?