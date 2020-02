“Riquelme m’a appelé trois fois pour aller jouer à Boca”, a expliqué le Chilien Mauricio Isla.

Ile Maurice, Défenseur chilien évoluant à Fenerbahçe, a parlé main dans la main avec CDF et Il a reconnu avoir reçu l’appel de Juan Román Riquelme pour jouer à Boca.

“Riquelme m’a appelé à Boca. J’ai eu trois conversations au téléphone. Imaginez que le téléphone sonne et ils disent: ‘Salut, je suis Román Riquelme.’ Je ne savais pas que Boca m’aimait, il dit: ‘Bonjour, Mauricio.’ de la famille et m’a demandé: “Voulez-vous jouer à Boca?” Et j’ai dit: “Bien sûr, je le voudrais, tout le monde le voudrait. C’est l’un des plus grands clubs d’Amérique du Sud. “

Cependant, le Chilien a reconnu qu’il devait rejeter la proposition sur ce marché de laissez-passer: “Riquelme m’a dit si je pouvais y aller maintenant en janvier, qui allait parler à Fenerbahçe. Et j’ai dit: ‘Regardez, Je veux honorer le contrat avec Fenerbahçe. Ma famille est heureuse, nous combattons des choses importantes. Je te remercie, il sera difficile de me laisser sortir et je suis sincère, je n’aime pas partir en janvier. Je veux remplir mon contrat. ‘ Et il en fut ainsi. Je ne l’exclus pas, mais je me concentre à 100% ici et je termine la saison de la meilleure façon. Le club mérite d’être champion, nous travaillons pour cela. “

“J’admire Riquelme comme l’un des meilleurs de l’histoire. Qu’un joueur comme ça vous appelle, que vous admiriez, c’est formidable. Je ne l’exclus pas, mais je me concentre sur Fenerbahçe “, a conclu Isla.