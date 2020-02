Rivaldo a critiqué l’arrivée de Martin Braithwaite à Barcelone: ​​”Sincèrement, je ne partage ni ne comprends cette signature”

Barcelone ne passe pas par le meilleur moment footballistique et institutionnel. Éliminations dans des compétitions telles que Super Coupe d’Espagne et la Copa del Rey généré des intempéries dans l’ensemble de Lionel messi, qui a même croisé publiquement avec Eric Abidal, directeur sportif de la première équipe.

Avec l’absence de Luis Suarez et la nouvelle blessure de Ousmane Dembelé, Le Barça a recruté un nouveau joueur: Martin Braithwaite. L’attaquant né en Danemark Le 5 juin 1991 a 28 ans et arrive de Leganés, une équipe qui se situe dans la zone de relégation et dans laquelle elle joue par exemple Jontahan Silva, ancien défenseur de Étudiants.

Rivaldo, acteur historique de Barcelone et du Équipe nationale du BrésilIl a parlé de l’arrivée du joueur qui a joué le dernier Monde de Russie 2018 avec sa sélection, tombant en huitièmes de finale contre La Croatie pour les pénalités. “Je ne comprends pas ou ne partage pas la signature de Braithwaite“il a dit Rivaldo. Il a ajouté: “Ils auraient pu choisir l’un des Masía au lieu de cette opération”. Il convient de rappeler que le footballeur danois dispose d’une clause de 18 millions d’euros et qu’il ne peut pas faire partie de la liste des Ligue des champions.

Pour finir, Rivaldo fait référence à l’embauche présumée de Barcelone à l’entreprise pour mener une campagne de diffamation contre les joueurs de l’équipe et a déclaré: “J’espère que ce n’est pas vrai parce que si le Barcelone a payé pour diffamer des joueurs, d’anciens footballeurs et d’anciens présidents sur les réseaux sociaux, ce serait triste. “