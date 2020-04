Rivaldo dit qu’il est temps pour Barcelone de vendre Ousmane Dembele

Rivaldo estime que cet été est un bon moment pour Barcelone pour essayer de vendre Ousmane Dembele et permettre au Français de relancer sa carrière ailleurs.

Dembele est en proie à des blessures depuis son arrivée au Borussia Dortmund en août 2017, et il est actuellement mis à l’écart avec un ischio-jambier déchiré qui a dû être opéré en février.

L’avenir de l’attaquant est régulièrement source de spéculations, et Rivaldo pense que le moment est peut-être venu de décharger Dembele.

«Ousmane Dembélé a signé pour Barcelone il y a près de trois ans et il a déjà eu assez de temps pour s’établir dans le club et prouver sa valeur. Il est possible qu’il ne montre jamais sa qualité au club.

“Il est toujours un joueur avec un énorme potentiel, mais je pense que cet été pourrait être la bonne occasion pour Barcelone de le vendre ou même de l’échanger contre un joueur qu’ils poursuivent déjà.

«Il n’a pas eu de chance avec ses blessures, mais il aurait aussi pu essayer de donner plus à certains moments. Les choses ne se sont pas passées comme prévu et il pourrait peut-être relancer sa carrière dans un autre club où il se sentira plus en confiance pour jouer à son meilleur. “

Source | Betfair

Il y a eu des rumeurs contradictoires quant à savoir si Dembele restera à Barcelone cet été, mais le club aura probablement du mal à trouver un vendeur étant donné ses antécédents de blessure.

Si Dembele reste, il sera probablement confronté à un véritable défi en obtenant des minutes la saison prochaine, car le Barça devrait renforcer son attaque.

Lautaro Martinez devrait arriver de l’Inter Milan, tandis que les jeunes Francisco Trincao et Pedri ont déjà accepté de se joindre à l’été.