“Rivaux de qualité, nous avons essayé de nous isoler”

MADDALONI (CE). Les yeux se sont concentrés sur les «Cappuccini» pour la sixième journée du deuxième tour de promotion du groupe A. Le derby Maddalonese-Aquile Rosanero allume les stimuli des athlètes et des professionnels. Une course ressentie mais pas seulement d’un point de vue émotionnel.

AIGLES EN VOL, ŒIL AU BOMBER

Le défi a de la valeur et du poids aussi pour le classement et pour le déroulement de la saison. Maddalonese revient de trois victoires consécutives (dont deux à l’extérieur), Aquile Rosanero qui est stable dans la zone des séries éliminatoires depuis le début de la saison et a bien l’intention de franchir la ligne d’arrivée. L’équipe de monsieur Dingo en ce 2020 n’a pas encore connu l’amertume de la défaite avec trois victoires et deux nuls lors des cinq dernières sorties. Une cinquième place mise sur la glace grâce à un bon marché d’hiver qui a renforcé l’équipe avec des greffons précieux, principalement des bombardiers couronné, quelque chose de plus qu’une garantie pour la catégorie.

PUBLIC DES GRANDES OCCASIONS

Un Maddalonais aux mille esprits et un vestiaire concentré au maximum afin de clore au mieux le terrible triptyque. Espérons que dans le public des grandes occasions (dimanche à 10h30, arbitre Riglia di Ercolano) pour soutenir une équipe qui joue un championnat extraordinaire. Le défi intervient après la victoire (1-2) des grenades au match aller qui a laissé quelques séquelles de controverse immédiatement amorties par les deux sociétés. Le souhait est de ne dire que le rapport sportif de ce qui reste une comparaison de haut niveau.

L’ANALYSE DE MISTER

De nombreux anciens joueurs sur le terrain (environ treize), qui auront pour tâche de donner un exemple de loyauté et d’équité. “En cette semaine – il confie Francesco Portone, entraîneur de Maddalonese – nous avons essayé de nous isoler de tous les bavardages afin de préparer le match avec la plus grande sérénité. Le derby avec les Eagles représente une course importante mais il y a toujours trois points à gagner. Ce qui m’inquiète, c’est la qualité de nos adversaires, une équipe que je considère comme l’une des meilleures du groupe. Maddalonese doit continuer sa séquence positive qui a donné beaucoup de confiance aux garçons. J’attends une belle performance et j’espère voir le “Cappuccini” complet aussi être proche d’une entreprise qui fait des sacrifices incroyables pour la catégorie “.

Auteur:

Vincenzo Lombardi