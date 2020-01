River a battu Godoy Cruz et est un leader en Argentine »Pressfootball

Dimanche 26 janvier 2020

Avec Paulo Díaz tout le match, River Plate a battu Godoy Cruz 1-0 en tant que visiteur. L’équipe «millionnaire» a dû se battre jusqu’au bout pour garder trois points qui le laissent seul au sommet de la Super League argentine. En l’absence de six dates, l’équipe chilienne s’approche du championnat.

River Plate a battu Godoy Cruz 1-0 en tant que visiteur et reste le leader en Argentine. L’équipe chilienne Paulo Díaz, qui a contesté tout l’engagement, a remporté l’équipe de Mendoza avec une part de souffrance dans l’épilogue. En l’absence de peu à la fin de la compétition argentine, l’équipe «millionnaire» voit le championnat de plus près

En première mi-temps, Godoy Cruz est sorti avec tout pour chercher le but dans les 15 premiers ′. Et bien que le Mendoza soit venu plus fréquemment, River a cloué le premier. A 17 ′, Nicolás de la Cruz a envoyé un centre dont Matías Suárez a profité pour convertir avec une grosse tête. Après le but, l’équipe dirigée par Marcelo Gallardo a essayé partout pour augmenter le score, mais ils ont échoué. Avec 1-0, les équipes se sont arrêtées.

Au deuxième tour, l’équipe de Paulo Díaz – dans un bon match – a tenu le ballon, essayant de profiter des locaux et malgré des situations claires de Borré et une barre transversale d’Ignacio Fernández, il n’a pas pu mettre le 2-0. Cependant, la sangre sang band ’a souffert à la fin, en raison des longues boules de la boîte« vigneron »qui ne pouvaient pas égaler le match, donnant à River trois points d’or.

Avec cela, le vice-champion d’Amérique est le seul leader de la Super League argentine avec 43 unités, après la défaite des Argentinos Juniors contre l’Union de Santa Fe. De son côté, Godoy Cruz reste dernier du championnat argentin avec 9 points. Le prochain rival de River sera Central Córdoba à domicile, tandis que ‘Tomba’ affrontera Lanus en tant que visiteur.

