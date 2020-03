River a réagi avec la catégorie et a montré qu’elle est debout

Après la frustration d’avoir perdu la Super League à la dernière date avec un point d’avance sur Boca, River a montré qu’il n’était nullement disposé à accorder le succès obtenu au cours de ces années.

Le millionnaire a récupéré de la meilleure façon: il a battu Binational 8 à 0. Une fois de plus, Gallardo a démontré qu’il est non seulement capable de réaliser un grand fonctionnement collectif et individuel, mais aussi de donner une injection mentale à ses clients pour se lever malgré qu’il n’ait pas de défi immédiat. Cette rivière est debout et promet de livrer bataille à chaque compétition qu’elle touche à affronter au cours du semestre.

Bien qu’il soit vrai qu’en ce moment les joies se trouvent dans un autre quartier de Buenos Aires, le plus grand de l’histoire, le plus important vainqueur de l’histoire du monde au niveau du club, est River. Et c’est pourquoi il reste l’un des grands candidats pour lever la Copa Libertadores.

Maintenant, le millionnaire mène le groupe D avec trois points, le même montant que Sao Paulo (Brésil), Liga Deportiva Universitaria (Equateur) et Binacional (Pérou). La prochaine présentation de l’équipe dirigée par Marcelo Gallardo aura lieu au stade Morumbí, avec un jour et une heure à confirmer après le report de la compétition continentale maximale.