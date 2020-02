River a rejeté une offre millionnaire de Turin pour l’une de ses promesses: Federico Girotti

Dans un marché de passes qui continue encore de surprendre les équipes de la Super League, River a reçu une offre importante pour une de ses jeunes et figure des inférieurs.

Il s’agit de Federico Girotti, buteur des inférieurs et hier a été dépêché avec un but dans 3 à 2 de la Réserve face à Banfield. Plus tard, le club a décidé de décliner une offre du joueur de Turin pour 3 750 000 euros net pour 80% de sa passe.

Girotti travaille dans la division du quatrième millionnaire et a déjà fait ses débuts à Primera lorsque Muñeco Gallardo a décidé de le mettre dans la banque de remplacement avant Gimnasia fin 2018. Au début de l’année suivante, avant Patronato, il avait ses premières minutes sur le terrain.

L’avant sert de zone 9 et, à 20 ans, il a accumulé sept buts en 23 participations avec la Réserve de la rivière. Le Millionnaire jouera pour la date 20 de la Super League ce dimanche à partir de 19h40 dans le Monumental contre Banfield.