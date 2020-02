River bat Banfield et s’éloigne de Boca dans la dernière ligne droite »

Dimanche 16 février 2020

River Plate a battu Banfield 1-0 à domicile et reste le pointeur à seulement trois dates de la fin de la Super League. Avec Paulo Díaz suspendu pour expulsion, ceux dirigés par Marcelo Gallardo étaient à six points d’écart avec l’escorte, Boca Juniors, qui fait face au centre de Cordoue.

L’équipe de Paulo Díaz, River Plate, a battu Banfield 1-0 et s’est échappé dans la lutte pour le championnat. La sangre sang band ’, sans le Chilien par expulsion avant le centre de Cordoue, a été imposée au minimum pour s’échapper au sommet de la Super League argentine, trois dates après son achèvement.

Avec un rythme de moins en plus durant les premières minutes, River n’a pas mis longtemps à trouver le premier but du match. À la 17e minute, Gabriel Montiel a envoyé un centre à droite, qui a été relié par Matías Suárez et a excité le public du stade monumental de Núñez.

De plus, River contrôlait les actions malgré le jeu offensif de Banfield. À la minute 27, Luciano Lollo a fait un coup de main dans la zone de «Drill», provoquant une pénalité pour ceux dirigés par Marcelo Gallardo. Rafael Santos Borré a cependant envoyé le tir à la barre transversale.

À partir de là, Banfield a tenté de vaincre la défense du deuxième de la Copa Libertadores, mais sans endommager davantage les supporters des millionnaires. La première mi-temps s’est terminée 1-0.

En deuxième période, le jeu est tombé en intensité et en arrivées claires. Les locaux, via Suárez et Borré, ont commencé à arriver en raison des espaces livrés par le groupe formé par Julio César Falcioni. Cependant, les pots-de-vin commandés par Nicolás de la Cruz n’ont pas été efficaces dans les derniers coups.

Le match a eu quelques arrivées de Suarez et Lucas Pratto à la fin avec une pluie torrentielle sur le terrain, ainsi que Daniel Osvaldo dans l’équipe visiteuse, qui pourrait changer le sort du match. Malgré le danger dans les deux domaines, le match s’est terminé par une averse et un 1-0 en faveur d’un River Plate fermement ancré dans la Super League trans-australienne.

Avec ce résultat, ceux dirigés par le «Muñeco» Gallardo, restent en tête avec 42 points, loin de six des Boca Juniors qui reçoivent le centre de Cordoue dans la Bombonera. Pour sa part, le «Drill» atteint le seizième emplacement avec 25 points.

Le lendemain, l’équipe «millionnaire» doit se rendre à La Plata pour affronter des étudiants chiliens Juan Fuentes, tandis que ceux de Falcioni recevront Aldosivi.