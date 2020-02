River bat Union et reste le seul leader de la Super League

River a battu l’Union 2-1 à Santa Fe dans un match très compliqué et est resté le seul leader de la Super League. Walter Bou a ouvert le compte de Tatengue, qui a mieux joué et a eu les meilleures occasions d’ouvrir le tableau de bord.

Cependant, le millionnaire a réagi à temps et il a réussi à le tourner en quelques minutes grâce à Nacho Fernández et Robert Rojas. L’équipe de Marcelo Gallardo a remporté une victoire vitale dans la lutte pour le tournoi et a remporté trois points clés dans un domaine très compliqué.

À la prochaine date, River recevra Banfield dans le Monumental, tandis que l’équipe de Leonardo Madelón rendra visite à Patronato, qui joue beaucoup avec la descente.