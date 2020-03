River et Boca pourraient jouer une nouvelle finale

Le match nul du millionnaire contre la défense et la justice a ouvert les portes à un scénario impensable.

La Super League de football argentine connaît une finale passionnante: Boca Juniors et River Plate se disputent le titre du championnat local main dans la main. Le millionnaire est le pointeur du championnat avec 46 points, tandis que le Xeneize suit de près avec 45. La prochaine date sera la dernière du championnat et compte tenu de certains résultats, une finale pourrait être jouée entre les deux équipes pour définir le champion.

#Superliga

River sera champion:

📌Si vous gagnez

📌Si vous attachez et Boca aussi

📌Avec toute défaite de Boca

Boca sera champion:

FSi vous gagnez et que River ne le fait pas

Il y aura un bris d’égalité:

IIf Boca noue et River perd pic.twitter.com/mQGRZtKq7A

– VarskySports (@VarskySports) 1 mars 2020

River Plate doit se rendre à Tucumán pour affronter l’Atlético Tucumán et Boca recevra la gymnastique et l’escrime de La Plata à La Bombonera. Si l’équipe Gallardo perd son match et que Boca fait match nul, les deux seraient avec les mêmes points et une finale se jouerait entre eux deux pour se casser. Si Boca perd dans son engagement envers El Lobo, River Plate devient automatiquement le champion de la Super League quelle que soit l’issue de son match contre “The Dean”, la finale est en feu!