“River était un quilombo quand j’y étais, mais j’y retournerais”, a admis Nicolás Sánchez

Nicolás Sánchez, actuel footballeur de Rayados de Monterrey, a parlé de son séjour à River et se souvient du jour qui a ruiné la retraite de Marcelo Gallardo.

“Quand je quitte Chicago, j’ai eu la chance d’Arsenal et de River. Mon représentant de l’époque m’a dit:” À Arsenal, tout ira bien et vous jouerez, rivaliserez et collectionnerez sûrement. River est un quilombo, vous ne collecterez pas, mais tu vas participer. »Et je l’ai joué et je suis allé à River, malgré le quilombo. À l’époque, je voyais tout bien parce que c’était un énorme club, mais à bien des égards, ils ont réussi comme un petit club. Ensuite, j’ai dû passer par Racing et j’ai vu comment ils se sont comportés et il y avait la différence de savoir pourquoi l’un est allé comme ça et l’autre comme il le faisait à l’époque “, a-t-il déclaré en dialogue avec TyC Sports.

Et dans la même veine, il a reconnu qu’il aimerait avoir une autre chance: “J’y suis allé quand j’étais quilombo, mais j’y retournerais. À ce moment, j’ai décidé avec mon cœur. Je ne regrette pas d’y être allé au pire moment de l’histoire du club. Aujourd’hui, je peux dire à mon fils que j’ai joué à River. “

Pour sa part, Sánchez a rappelé son dernier match au Millionaire, qui coïncidait précisément avec la retraite de Gallardo: “Je ne sais pas s’il voulait entrer, je pense avoir sauvé le mauvais moment. Quand je suis entré, nous perdions 5 à 1 avec Tigre. Et le dernier changement que nous avons tous supposé était Marcelo. Et je ne me souviens pas qui est blessé et un défenseur a dû entrer. J’ai gâché le moment pour lui de prendre sa retraite sur le terrain avec son équipe et le match ci-dessus a été un désastre. “

“C’est facile de bien parler de lui aujourd’hui. En tant que capitaine, il était un leader incroyable. Et que je ne pouvais pas en profiter pleinement car à cette époque je ne pouvais pas jouer autant pour le physique. Il a toujours tourné son visage vers le groupe. La vie et le temps sont revenus pour lui donner un prix en tant qu’entraîneur avec tout ce qu’il a fait à River “, a conclu le Doll.