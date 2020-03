River Plate à égalité et le titre est défini à la dernière date »

Samedi 29 février 2020

L’équipe «millionnaire», qui n’avait pas la présence du défenseur national, a fait match nul 1-1 à domicile contre Défense et Justice et le championnat argentin sera défini le dernier jour. La boîte «strip» compte 46 points, un de plus que Boca Juniors, son poursuivant le plus proche.

Un coup dur a eu ce jour River Plate de Paulo Díaz en Argentine. Après une journée d’achèvement du championnat transandin, le groupe «millionnaire» a fait match nul 1-1 contre Défense et Justice, laissant la définition du titre pour la dernière date et avec un Boca Juniors à l’affût.

L’équipe de Marcelo Gallardo a commencé à chanceler et a rapidement été désavantagée sur le tableau de bord après que Juan Martin Lucero (23 ′) ait marqué qui a fait taire le Monumental. Après cela, les locaux ont essayé de quelque manière que ce soit d’inverser le tableau de bord mais n’ont pas trouvé les routes dans la première étape.

Déjà dans le complément, la pression de l’hôte était insoutenable et, à travers un lancement criminel, Juan Fernando Quintero (65 ′) a décrété la parité et le public a été enthousiasmé par le retour de l’équipe «poupée». Cependant, rien de tout cela ne s’est produit et le jeu s’est finalement terminé par la distribution de points.

Avec ce résultat, l’ensemble «millionnaire» a atteint 46 points, un point de plus que la case «Xeneize», qui devrait s’attendre à ce que River Plate enchevêtre des points en fonction de lui-même.

Le dernier rendez-vous, l’équipe de Paulo Díaz se rendra à l’Atlético Tucumán (08/3) qui dépend encore de lui pour obtenir un nouveau championnat pour les “poulets”.