River Plate d’Uruguay a éliminé Atl. Grau de Copa Sudamericana »Football de presse

Mardi 25 février 2020

Avec un but de Juan Manuel Olivera, le casting de “ darnero ” a confirmé la différence obtenue dans les terres incas et a battu une équipe visiteuse qui s’est terminée avec 10 hommes au stade Parque Vera. Maintenant, il doit attendre un rival qui le rencontrera lors d’une tombola.

River Plate de l’Uruguay a ratifié la victoire obtenue au Pérou. Les «rojiblancos» ont remporté l’Atlético Grau 1-0 et se sont qualifiés pour le tour suivant de la Copa Sudamericana avec un total de 3-1.

Le seul but du match disputé au Parque Vera Stadium était à 15 ′ au nom de Juan Manuel Olivera. L’ancienne université du Chili a profité d’un centre dans la région et a fait le but qui serait suffisant pour l’ensemble «darnero».

La visite qui est entrée pour la première fois dans les coupes internationales, s’est faite à 10 à la minute 52 après l’expulsion de Maelo Reátegui après une bagarre en milieu de match.

Ainsi, le casting de Charrúa est toujours en course dans le concours continental et maintenant il doit attendre un rival qui le rencontrera en mai grâce à un nul.