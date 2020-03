River Plate, le ds Francescoli: ‘Burgos ici? Peut-être un jour … »| marché

Enzo Francescoli, directeur sportif du River Plate, a répondu aux microphones de La Nacion sur les chances de voir un jour allemand El Mono Burgos, actuel député de Simeone tous ‘Atletico, sur le banc de Millonarios: «Je ne sais pas d’où viennent ces rumeurs, mais je le comprends. Je suis allé en Espagne et j’ai déjeuné ensemble, c’est tout. Peut-être que les rumeurs sont dues au fait que, selon beaucoup, il se séparera du Cholo. Nous avons des contacts, nous parlons beaucoup avec l’allemand et nous l’apprécions en tant que personne et en tant que coach. Si un jour il venait ici, je serais très content, mais nous ne savons pas si et quand cela arrivera ».