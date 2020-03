River s’est volé: les excuses doivent être annulées, le championnat a été perdu en bonne loi

River a de nouveau trébuché à la dernière date de la Super League: il a montré un match apathique, que les fans n’ont pas l’habitude de voir. Êtes-vous arrivé à l’arc? Oui, mais très forcé. A-t-il généré un danger? Avec des centres et des situations isolées. Était-ce le hors-jeu de Borre? Non, mais allons-nous garder cela? Le championnat a été perdu en raison de ses propres lacunes.

Le fan de River ne manquera pas de demander la tête d’une demi-équipe. Il ne pense pas non plus que le «millionnaire» ait été volé et aurait dû gagner contre l’Atlético Tucumán. Les résultats indiquent que la Super League a été perdue en s’inspirant de la dernière date et a subi la victoire de Boca sur la gymnastique et l’escrime à La Plata. Y a-t-il eu du vol? Oui: quelqu’un a pris l’ambition de Gallardo.

On ne peut pas s’arrêter à un beau hors-jeu, de ceux qui peuvent jouer pour ou contre. Beaucoup moins sur les pénalités comme ceux vus dans la nuit de Tucumán: ils n’ont pas été impolis et tout arbitre sans VAR peut s’échapper. Nous savions quelles étaient les règles: nous savions également que River devait obtenir quatre points sur six en jeu.

Il n’en a obtenu que deux: ce n’était pas la faute des arbitres, en fait ils lui ont donné un criminel devant la Défense et la Justice. Sans lui, le «millionnaire» aurait perdu dans le stade monumental. River n’était pas à la hauteur lors de ces deux dernières dates, et cela a beaucoup à voir avec le manque de remplaçants sur le campus.

Il y a des titres et des remplaçants qui ont de bons noms mais des cadeaux irréguliers: Pratto n’est pas ce qu’il était, Scocco non plus et ne pas parler quand quelqu’un sort de la défense. La gratitude pour ce qui a été accompli restera pour toujours, mais nous ne pouvons pas vivre de souvenirs. Encore moins nous devons nous excuser contre le pâle.

Samedi soir, il n’y avait qu’un seul voleur: River s’est volé, personne ne lui a fait mal de perdre le championnat de cette façon. Absolument personne.