River va-t-il remplacer Nacho Fernández?

River est en cours de remplacement dans un marché aux passes qui pourrait marquer le départ de plusieurs acteurs. Le premier, déjà confirmé, est Exequiel Palacios, déjà parti pour rejoindre Bayer Leverkusen. De plus, Lucas Martínez Quarta a averti qu'il pourrait claquer la porte et Nacho Fernandez Il n'a pas confirmé sa continuité dans le club.

Au volant, qui a été salué par Maradona et Riquelme, Gallardo avait averti qu'il continuerait de faire pression sur lui, bien que pour l'instant il n'y ait pas de position définitive du joueur lui-même.

Compte tenu de cela, comme Nicolás l'a rapporté Latini en faucons et colombes, en Rivière Ils iront au volant de la gymnastique, José Paradela. Il s'agit d'un jeune volant de 21 ans et aux mêmes caractéristiques que Fernández. Latini a déclaré que les dirigeants millionnaires rencontreront aujourd'hui leurs membres du club de platense pour s'enquérir des conditions du joueur.

Plus tard, le journaliste Maximiliano Grillo a déclaré que la réunion se déroulera sans dirigeants de River et ne serait qu'avec le représentant de Paradela, Elvio Toledo, avec des dirigeants du Loup. La vérité est que Latini a déclaré que le renforcement serait à la demande expresse de la poupée Gallardo bien que le volant ait une clause de sortie de 9 millions de dollars et ait un contrat jusqu'en 2022. Va-t-il frapper le saut?