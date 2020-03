River vs Atl. Tucumán | À quelle heure jouent-ils, sur quelle chaîne de télévision jouent-ils et quelles formations possibles

River commence son chemin dans la Super League Cup après ce qui fut décevant lors de la dernière étape de la Super League. Ce samedi à partir de 17h45, il recevra l’Atlético Tucumán au Monumental, justement le rival qui l’a empêché de conserver le titre.

El Millonario vient de battre la semaine 8 à 0 à Binational dans son deuxième engagement en Copa Libertadores et cherchera à en ajouter trois à nouveau dans un stade à huis clos en raison de la menace du Coronavirus.

La décision de Conmebol de suspendre les matchs de la Copa Libertadores a amené Gallardo à changer ses plans et à penser à faire les gros titres contre le doyen. River devait affronter Sao Paulo mardi prochain, mais maintenant il met tous ses jetons au niveau local en attendant une décision.

La question principale est de savoir si Paulo Díaz ou Javier Pinola joueront. Le Chilien a remporté la pulseada, a débuté mercredi et a plus de chances que l’ancien Rosario Central de se retrouver à nouveau parmi les onze.

La fêteRiver vs Défense et JusticeDateSamedi 14 marsLe temps17:45 (heure de l’Argentine)O WhereStade monumentalArbitreGermán Delfino

Où ils le télévisent

Fox Sports Premium (chaîne numérique Cablevisión 123) sera chargée de diffuser la réunion. Il ne faut pas oublier que vous devez avoir le pack de football (paiement) pour pouvoir regarder le match.

Alignements possibles

RivièreFranco Armani; Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas, Paulo Díaz; Gonzalo Montiel, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Milton Casco; Matías Suárez et Rafael Santos Borré.Atlético TucumánCristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Jonathan Cabral, Guillermo Ortiz, José Luis Fernández; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Ariel Rojas, Lucas Melano; Leandro Díaz et Javier Toledo.