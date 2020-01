Rivière 1X1 contre Godoy Cruz

À la date 17 du Super ligue, Rivière surclassé 1-0 Godoy Cruz et se sont installés comme le seul leader du classement. Le seul but du match était le travail de Matías Suárez.

Nicolás Distasio, journaliste de TNT Sports, a analysé les performances des acteurs menés par Marcelo Gallardo et leur a donné des scores. Regardez:

FRANCO ARMANI: 6. Sans trop travailler en première mi-temps, il est apparu en seconde mi-temps lorsque l’équipe avait besoin de lui avant un tir à mi-distance ou un centre à soulever.

GONZALO MONTIEL: 7. Sans problèmes défensifs et étant une roue de secours permanente à droite avant chaque attaque par River. Il montait et descendait les 90 minutes avec ce rythme et ce déroulement déjà connus en lui.

PAULO DÍAZ: 5. Toujours bien debout et bien localisé, il alternait le bien et le mal dans ses tâches défensives. Mieux en première mi-temps qu’en seconde, où ses interventions ont laissé quelques balles dans le secteur dangereux au profit de Mendoza.

ROBERT RED: 7. Une autre performance approuvée du défenseur paraguayen. Correct de fermer sur les côtés, rapide en arrière et ferme en duel individuel lui a permis de faire un très bon match, surtout en seconde période.

LUCAS MARTÍNEZ QUARTA: 6. Jouant plus couché sur la gauche, il a eu quelques difficultés avec la première passe que River entame chaque jeu pour avoir changé de profil. Dans la stricte défensive, il n’a eu aucun problème à imposer sa présence.

CASQUE MILTON: 8. Il a fait un autre match de ceux qui surprennent par son déploiement, sa mobilité, sa maniabilité, sa présence et son attaque. Il a tout fait correctement et a été l’un des meilleurs points de River dans ce match.

NACHO FERNÁNDEZ: 7. Pilote clair de l’équipe. Toutes les balles en attaque passent par leurs pieds. Participatif et émouvant a joué 70 minutes au niveau dont River a besoin pour résoudre favorablement les matchs.

ENZO PÉREZ: 7. Encore une fois, le seul volant central était le propriétaire de l’équipe. Celui qui a sacrifié et couru pour récupérer les balles et couper les avances de l’adversaire et aussi celui qui manipule clairement le ballon pour lui donner un départ net au début de chaque attaque.

NICOLÁS DE LA CRUZ: 8. Il a joué une première moitié de 10 points. Agile, rapide et stimulant pour être le déséquilibre offensif le plus important de l’équipe près du but opposé. Dans la seconde moitié, il s’est senti fatigué après ces 45 premières minutes brillantes et a lentement éteint sa lumière de football.

MATÍAS SUÁREZ: 6. Auteur du but de la victoire. Il s’est bien passé sur les côtés pour générer des espaces et rejoindre le jeu de l’équipe. Il a gagné par le haut, a assisté, mais faisait également partie de ce manque de force et de définition qui a empêché River d’étendre le résultat.

RAFAEL SANTOS BORRÉ: 5. Ce n’était pas la semaine dernière à Avellaneda. Il ne pesait pas dans la zone, inexact dans les contrôles dans ou à proximité de la zone. River a subi sa nuit erratique en ne pouvant pas clore le match avec cet objectif que l’équipe méritait mais n’a pas pu atteindre.

SUBSTITUTS

LUCAS PRATTO: 6. Il est entré en seconde période avant le manque de résolution offensive et il l’a fait dans le bon sens bien que loin de la zone. Il a combattu quelques balles, a frappé plusieurs de ses passes. Il a ajouté quelques minutes pour redevenir celui qu’il était.

IGNACIO SCOCCO: 5. Il est également entré pour liquider le jeu avec sa capacité de score habituelle mais n’en avait aucun à définir. Il a dû passer les pires moments de son équipe et a dû courir et donner un coup de main dans ce qui n’est clairement pas son fort.