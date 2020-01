Rivière dépassé 2-1 a Indépendant à la date en attente 14 du Super ligue et atteint Argentins à la pointe du classement.

Rafael Santos Borré est l’auteur des deux buts de l’équipe de Marcelo Gallardo, tandis que Silvio Romero Il avait atteint l’égalité transitoire. Nicolás Distasio, journaliste de TNT Sports, a analysé la performance du “Millionaire” et a marqué:

FRANCO ARMANI: 6. Toujours en sécurité. Sa meilleure couverture a été faite avec ses pieds en première mi-temps. Peu à faire dans l’objectif de Romero.

GONZALO MONTIEL: 6. Il en a reçu un jaune à la minute du match et cela ne l’a pas empêché de jouer avec son intensité défensive habituelle. En attaque, il a été décisif dans le premier but en passant l’attaque et en aidant Borré.

PAULO DÍAZ: 5. Ce n’était pas une bonne nuit défensive du Chilien, surtout quand il a quitté la zone et s’est jeté du côté droit, mais a eu une participation importante au deuxième but de l’équipe.

ROBERT RED: 7. Grande performance du défenseur paraguayen. Inscrivez-vous sur la marque et le gagnant dans des duels individuels. Point culminant dans la nuit d’Avellaneda.

JAVIER PINOLA: 5. Loin d’être la garantie défensive qu’elle est toujours. Cela lui a coûté le match, il a commis de nombreuses fautes et a perdu la marque de Romero sur le but d’Independiente.

CASQUE MILTON: 6. Du majeur au mineur. Très bonnes 45 premières minutes où après une belle récupération et une excellente conduite, River a atteint son objectif initial. Dans la seconde moitié, il a dépensé moins et a senti l’usure physique.

NACHO FERNÁNDEZ: 6. Actif, participatif et toujours important. Avec le passage des minutes et la fatigue accumulée, il était à court de jambes et s’est retrouvé inexact.

LEONARDO PONZIO: 6. Correspondance correcte du volant central. Dans un jeu qui a été beaucoup joué sur les côtés, il n’a jamais perdu de position et a remporté plusieurs balles séparées. Il a dû partir quand River avait besoin d’avoir un peu plus de poids offensif.

ENZO PÉREZ: 5. Il lui était difficile de sortir de la position qu’il occupait. La présence de Ponzio l’a forcé à avoir plus de déploiement en avant et à être plus participatif en attaque qu’en défense et n’a pas toujours bien fait.

MATÍAS SUÁREZ: 5. Bon début de jeu avec mobilité et bonnes passes décisives. Parfois, il était seul avec Borré et cela l’a obligé à sacrifier plus que d’habitude et a fini par jouer peu.

RAFAEL SANTOS BORRÉ: 8. La figure de la cour. Auteur de deux buts qui ont permis à River de remporter un match clé. Grand en-tête dans le premier et un énorme contrôle ajouté à une définition exacte dans le second.

SUBSTITUTS

IGNACIO SCOCCO: 5. Il est entré lorsque l’équipe a commencé à se sentir fatiguée et la précision n’a pas abondé. Il y avait des espaces pour le contre et une bonne maniabilité, mais rarement reçu une balle claire pour le faire.

CRISTIAN FERREIRA: 5. Il n’avait aucun poids ni interférence dans le match. Il est entré pour l’avoir et ne pouvait presque jamais le faire.