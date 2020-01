Rivière: tout le monde voyage sauf Juanfer Quintero

River a entamé la pré-saison aujourd’hui avec un entraînement léger au Monumental. De plus, les joueurs ont subi les contrôles médicaux habituels au début de l’année et dans l’après-midi, ils se rendront à San Martín de Los Andes pour y poursuivre les entraînements pendant les prochains jours.

Le club a confirmé la liste des convoqués pour la pré-saison qui avait trois absents pour des raisons différentes. Julián Álvarez et Jorge Carrascal ne seront pas de la partie car ils sont concentrés avec leurs sélections Sub 23 avant les pré-olympiques qui débuteront au milieu du mois en Colombie. Pour sa part, et par mise à disposition de Marcelo Gallardo, le défenseur Kevin Sibille ne se rendra pas non plus à Neuquén.

Mais ce n’était pas la seule nouvelle de la journée. Du corps médical, ils ont préféré que Juan Fernando Quintero rejoigne le reste de l’équipe demain car ils veulent mener des études complémentaires. Ils veulent évaluer comment le joueur de football se remet de sa rupture ligamentaire et de la distension qu’il a subie en décembre. De plus, pour le régime végétalien que vous faites, il existe des indices qui ne donnent pas tout bien et qui vont chercher à fouiller dans les contrôles avant le début de l’activité. Il est également prévu que Quintero rejoigne demain la pré-saison.