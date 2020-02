Road Show 2k20, eSport à Maddaloni avec la Children’s Village Foundation

MADDALONI (CE). Une belle nouvelle initiative pour la Fondazione Villaggio dei Ragazzi: l’institution de référence dans le monde de l’éducation et du bien-être en Campanie est en fait partenaire de la Road Show 2k20, qui comprend une étape en Campanie du championnat expérimental ESport promu par la Ligue nationale amateur (L.N.D.), avec des courses en Fifa 20 sur PlayStation 4.

ÉDUQUER EN JOUANT

L’événement, parrainé par la municipalité de Maddaloni, fait partie des célébrations du centenaire de la naissance et des 20 ans de la mort de Don Salvatore d’Angelo. Elle débute le jeudi 20 février, avec les présélections à coups de manette pour décréter, parmi les étudiants des différents Instituts de la Fondation, les membres de l’équipe qui représentera le Village des Enfants dans le tournoi régional, prévu pour les deux jours suivants. Vendredi 21, cependant, à 11h30, avant le début des courses, la table ronde aura lieu “Éduquer en jouant, le sport numérique comme outil d’inclusion», Auquel ils participeront Andrea De Filippo, Maire de la ville de Maddaloni, Felicio De Luca, Commissaire extraordinaire du corps de Piazza Matteotti, Lucia Fortini, Conseiller pour l’éducation et les politiques sociales et de la jeunesse de la région de Campanie, Cosimo Sibilia, Président de la Ligue nationale amateur (LND), Carmine Zigarelli, Président du Comité régional de Campanie et d’autres représentants importants du monde du sport et des institutions. Le modérateur sera Lucio Bernardo, Personne de contact USSI à Caserte.

LE COMMISSAIRE PARLE

Enfin, de l’après-midi du vendredi 21 au samedi 22, aura lieu la phase d’élimination du tournoi régional FIFA 20 sur PlayStation 4. Les vainqueurs du challenge Campanie obtiendront le laissez-passer pour les finales nationales prévues à Coverciano à la fin de la mois d’avril. Pour l’occasion, dans la salle “Carafa” de l’Opéra Maddalonese, un espace en gazon synthétique sera aménagé sur lequel seront positionnés les positions des egamers. “Le but de cet événement” interactif “- explique-t-il Felicio De Luca, Commissaire extraordinaire de la Fondazione Villaggio dei Ragazzi – est de lutter contre l’exclusion de toutes sortes, en favorisant l’inclusion des sujets vulnérables appartenant à des groupes sociaux faibles. Les garçons participeront en équipes, avec la possibilité, en étant ensemble, d’apprendre à faire des communautés et à surmonter l’isolement dans lequel ils se trouvent souvent, prouvant que les sports électroniques ne sont pas seulement une simple alternative à l’activité physique “. Parallèlement à la course, les participants auront également le temps et un moyen de visiter le musée de cire de Maddaloni.

