Robben craint pour la santé de sa femme, atteinte d’un coronavirus

Qui de plus et de moins a eu quelqu’un dans son entourage qui a souffert des symptômes du coronavirus. Cette pandémie qui ne comprend pas les races, les religions ou les conditions sociales. Arjen Robben, ancien footballeur de Chelsea, du Bayern Munich et du Real Madrid, a dû le vivre de près. Sa femme Bernadien souffrait de graves symptômes respiratoires, bien qu’elle se porte bien maintenant.

04/09/2020

“Il a ressenti beaucoup de pression sur son poumon en respirant. Ce n’était pas une sensation agréable. Nous avons réalisé que le processus de récupération est long. Vous ne vous sentez pas mieux après un jour ou deux. Heureusement, le dernier test qu’il a subi a été négatif. Petit à petit, il se sent de nouveau mieux. C’était fatal“a condamné le Néerlandais.

La maladie de sa femme a forcé Arjen Robben et ses enfants à subir une stricte quarantaine. L’ailier habile a apprécié le soutien de ses amis dans les moments difficiles. “Ils nous ont aidés à traverser cela de la meilleure façon possible. Nous avons des amis enviables. Nous ne pouvions pas quitter la maison et ils feraient l’achat pour nous et nous le laisseraient à la porte”, a admis l’ancien international ‘oranje’ sur le site Internet du Bayern. de Munich.

L’équipe bavaroise a repris l’entraînement cette semaine. Lors de certaines sessions virtuelles réalisées pendant l’internement, Robben a participé avec Schwensteiger et les membres actuels du personnel de Munich. “Parfois, je sens le chatouillement dans mes pieds. Je suppose que c’est quelque chose qui ne changera jamais“Robben a reconnu.